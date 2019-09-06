В Днепропетровске поймали членов организованной преступной группы, которые занималась рэкетом и киднеппингом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным полиции, злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. В состав группы входили мужчины в возрасте 20-30 лет.

Несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег. По данному факту было открыто уголовное производство. Во время получения от потерпевшего первой части денег был задержан один из лидеров группы. Одновременно с этим в разных частях города Днепра полицейские задержали остальных членов преступной группы, созданной на этнической основе. Пятерых членов группы задержали во время совершения преступления 5 сентября.

Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.

Открыто уголовное дело по статьям "вымогательство" (ч.2 ст. 189 УК) и "незаконное лишение свободы или похищение человека"(ч.2 ст.146 УКУ). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

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