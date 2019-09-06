Сегодня, 6 сентября, в 10.00 в ГБР должен был пройти допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Однако он на него не явился.

По словам адвоката экс-президента, повестка была составлена с нарушениями и это дало повод не явиться на допрос, чем, собственно, и воспользовался подследственный экс-президент.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова уточнила, что следующие допросы Порошенко назначены на 10, 13, 18 и 27 сентября.

На очередную неявку Петра Порошенко на допрос уже отреагировал глава ГБР Роман Труба.

"Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

Избегая допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективен как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - написал Труба в Телеграм-канале, добавив, что направлять повестки теперь стало проще - это делают через Аппарат Верховной Рады Украины.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что в Печерском суде утвердили принудительный привод Гонтаревой на допрос.

Также мы сообщали, что в ГБР рассказали, по какому делу вызывали на допрос Порошенко.