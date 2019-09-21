21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник входит в число 12-ти самых важных в году. В этот день женщины обращались к Деве Марии, а осень окончательно вступает в свои права.

История и значение праздника

Дева Мария родилась в семье благочестивых иудеев - Анны и Иоакима из Иерусалима. У супругов детей не было 50 лет, которые они прожили в браке. И однажды священник даже отказал Иоакиму, который хотел принести жертву в храме, поскольку тот не имел наследников. После этого Иоаким скитался по пустыне, молился в уединении, а Анна молилась дома. Смирение и любовь к Богу стали их главными добродетелями. Только в глубокой старости произошло чудо. К ним явился ангел с вестью о том, что они станут родителями, а о их дочери заговорят во всем мире. Вскоре Анна забеременела. Малышка родилась в Иерусалиме, ее назвали Ма­ри­ей. Именно ей судилось стать матерью Христа.

Считается, что именно Рождество Богородицы открывает новый церковный год, ведь с этого события началась история Нового завета.

Приметы и традиции

После службы в церкви хозяйки устраивают дома праздничный обед, принимают гостей или сами идут в гости к родственникам. В этот день пекут хлеб с буквами Р.Б. (Рождество Богородицы). Главные угощения дня - пироги с овощами и ягодами. Традиционный напиток – кисель, на десерт - мед из нового урожая. Запрещалось есть мясо, пить алкогольные напитки.

Богородица - покровительница дома и женского счастья, поэтому в селах начинали засылать сватов. Если в этот день девушка умоется чистой водой до рассвета, - получит предложение выйти замуж до Нового года. Бездетные пары молятся о ребенке. Считалось, что все просьбы к Деве Марии в этот день будут услышаны.

Желательно к празднику завершить все работы в поле и убрать ульи на зиму.

В этот день в народе верили, что нельзя изнурять себя работой. После еды запрещалось сметать крошки на пол, их отдавали птицам или животным. Нельзя было отказывать нищим в милостыне, сквернословить, желать кому-либо зла.

Открытки и поздравления

В этот сентябрьский день родилась Богородица. Она - наша Берегиня и путеводная звезда. Благословенная среди жен подарила миру любовь и свет, мир и радость. Пусть так и будет в дальнейшем и во веки веков. С праздником!

В этот светлый праздник пусть ангелы принесут мир и счастье, любовь и благополучие. Пусть Дева Мария помогает в любых начинаниях, а сердце наполнится верой.

С чистым и светлым днем! Желаю всем сердцем поверить в чудеса и пустить в свою жизнь радость.

С рождением Богородицы. С праздником любви и добра, радости и счастья. Рождение Девы Марии пусть наполнит сердце верой и поможет осуществиться сокровенным мечтам.

В этот праздник желаю мира в доме, легкости на душе, семейного счастья, созидания, любви, доверия и милосердия. Пусть в жизни все решения будут правильными.

В этот светлый праздник желаю не забывать о вере и Боге. Быть верным идеалам и нравственным ценностям, ведь они определяют сущность человека и поддерживают его в жизни. Пусть благополучной будет жизнь. И да поможет Господь преобразить наши души!