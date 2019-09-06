Сегодня, 6 сентября, экс-президент Петр Порошенко не прийдет на допрос в ГБР. Об этом в своем Телеграмм канале сообщил директор ведомства Роман Труба.

"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины.

Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

Уход от допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - написал Труба.

В то же время, адвокат Петра Порошенко заявил, что Адвокат заявил, что "повестка была составлена с нарушениями и это дало повод не явиться на допрос".