Осужденный за две драки в центре Москвы футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл будут освобождены из колонии по УДО. Такое решение в пятницу, 6 сентября, принял Белгородский суд, рассмотрев ходатайство защиты. Решение вступит в силу в течение 10 дней.

В данный момент суд решает судьбу осужденного вместе с ними футболиста Павла Мамаева. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Белгородского областного суда Ирину Сазонову.

На заседание адвокаты осужденных представили хорошую характеристику своих клиентов и заручились поддержкой руководства колонии.

"Павел Мамаев и Александр Кокорин за период содержания под стражей внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и заслужили досрочное освобождение",- цитируют СМИ заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Также сообщается, что один из адвокатов - Юрий Падалка, добавил, что ранее в суд поступило заявление от представителя пострадавшего в драке директора департамента Минпромторга Дениса Пака о том, что "они все отдают на усмотрение суда".

Также появились сообщения из анонимных источников, что футбольный клуб Зенит предложит новый контракт Кокорину и дозаявит его вне рамок трансферного окна.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двум обвиняемым по громкому делу о драках в Москве. Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев - год и пять месяцев.

Братья Кокорины, Александр Мамаев и Александр Протасовицкий устроили в октябре 2018 года пьяный дебош и жестокие драки в Москве. Спортсмены избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале Ольги Ушаковой.

Также мы сообщали, что избивший чиновника футболист Кокорин спустя 4 месяца попросил прощения.