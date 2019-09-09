Какой сегодня праздник

9 сентября в мире отмечают Международный день красоты, на церковном календаре - День памяти преподобного Пимена Великого, когда угадывают погоду по рябине. Сегодня также именины у Александра, Владимира, Дмитрия, Ивана.

Профессиональные праздники

Сегодня неофициальный праздник тестировщика. Его создали в 1947 году, когда ученые Гарвардского университета во время тестирования вычислительной машины обнаружили застрявшего между контактами мотылька. Так впервые слово "bug" (с англ. "жук") стало применяться в качестве термина, обозначающего компьютерную ошибку.

Также страны СНГ отмечают праздник дизайнеров-графиков.

Церковные и народные праздники

Православные чтят День памяти преподобного Пимена Великого, который с молодости дал обет безмолвия и отречения от мира. Он был пустынником вместе с двумя своими братьями.

В этот день наши предки определяли погоду осени и зимы по рябине: если она хорошо родила - к дождливой осени, морозной зиме.

Международные

В мире с 1995 года отмечают Международный день красоты. Праздник утвердили с подачи Международной ассоциации косметологов. Кстати, по результатам ежегодного рейтинга таблоида People, самой красивой женщиной планеты в 2019 году стала 47-летняя Дженнифер Гарнер, экс-супруга Бена Аффлека. Она актриса и мама троих детей. Звезда рассказала, что ее секрет красоты - не внешность или уход за собой, а забота о детях.

Дни рождения

Сегодня 59 лет исполняется английскому киноактеру Хью Грану, известному по фильмам "Дневник Бриджит Джонс", "Звездный атлас", "Агенты А.Н.К.Л".

Американскому комику Адаму Сэндлеру исполняется сегодня 53 года. Он снялся в таких фильмах "Счастливчик Гилмор", "Клик: с пультом по жизни", "Одноклассники", "Смешанные".

39 лет празднует американская актриса Мишель Уильямс, обладательница премии "Золотой глобус". Она известна по ролям в фильмах "Список контактов", "Остров проклятых", "Оз: великий и ужасный".

Именины

Сегодня День ангела у Александра, Анфисы, Владимира, Дмитрия, Ивана, Михаила и Степана.