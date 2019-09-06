В четверг, 5 сентября, состоялись очередные отборочные игры к Евро-2020. Сборная Украины проведет свою игру против Литвы в Вильнюсе 7 сентября.

Все матчи завершились в пользу явных фаворитов, но Испании пришлось приложить немало усилий, чтобы вырвать победу у сборной Румынии.

Защитник Серхио Рамос после матча заявил. что "фуриа роха" нужно учиться сушить и убивать игру.

"Мы рады тому, что сумели завоевать три очка. С самого начала знали, что это будет сложная игра. В наши дни на международном уровне легких игр уже не бывать. Так оно и получилось. Мы провели отличный первый тайм, создав множество моментов. После перерыва уровень интенсивности упал, и соперник, которому нечего было терять, этим воспользовался. Нам нужно побеждать более убедительно, чтобы в конце матча не испытывать страха растерять свое преимущество. Нужно научиться убивать игру", - считает один из лидеров сборной Испании, как передает портал Террикон.

Итак, вот итоги вчерашних матчей

Армения 1:3 Италия

Финляндия 1:0 Греция

Израиль 1:1 Северная Македония

Ирландия 1:1 Швейцария

Румыния 1:2 Испания

Гибралтар 0:6 Дания

Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн

Норвегия 2:0 Мальта

Фарерские острова 0:4 Швеция

Как сообщала "Страна", Ярмоленко готовится выйти на поле в составе сборной Украины после тяжелой травмы. Предыдущий раз за сборную Украины Ярмоленко играл 16 октября 2018 года, в первой игре Лиги Наций против Чехии.

Напомним, что Коноплянка дебютировал за "Шахтер" за два дня до матча сборной.