Отбор на Евро-2020. Италия обыграла Армению, а Испания с трудом одолела Румынию. Все результаты очередных матчей
В четверг, 5 сентября, состоялись очередные отборочные игры к Евро-2020. Сборная Украины проведет свою игру против Литвы в Вильнюсе 7 сентября.
Все матчи завершились в пользу явных фаворитов, но Испании пришлось приложить немало усилий, чтобы вырвать победу у сборной Румынии.
Защитник Серхио Рамос после матча заявил. что "фуриа роха" нужно учиться сушить и убивать игру.
"Мы рады тому, что сумели завоевать три очка. С самого начала знали, что это будет сложная игра. В наши дни на международном уровне легких игр уже не бывать. Так оно и получилось. Мы провели отличный первый тайм, создав множество моментов. После перерыва уровень интенсивности упал, и соперник, которому нечего было терять, этим воспользовался. Нам нужно побеждать более убедительно, чтобы в конце матча не испытывать страха растерять свое преимущество. Нужно научиться убивать игру", - считает один из лидеров сборной Испании, как передает портал Террикон.
Итак, вот итоги вчерашних матчей
Армения 1:3 Италия
Финляндия 1:0 Греция
Израиль 1:1 Северная Македония
Ирландия 1:1 Швейцария
Румыния 1:2 Испания
Гибралтар 0:6 Дания
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн
Норвегия 2:0 Мальта
Фарерские острова 0:4 Швеция
Как сообщала "Страна", Ярмоленко готовится выйти на поле в составе сборной Украины после тяжелой травмы. Предыдущий раз за сборную Украины Ярмоленко играл 16 октября 2018 года, в первой игре Лиги Наций против Чехии.
Напомним, что Коноплянка дебютировал за "Шахтер" за два дня до матча сборной.