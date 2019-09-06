Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию законопроекты, инициированные президентом Владимиром Зеленским, которые касаются внесения изменений в Конституцию Украины. Такое заявление Разумков сделал в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Укринформ.

"Если мы говорим о Венецианской комиссии, то одно другому не мешает: мы направляем это (законопроекты, - Ред.) в Конституционный Суд, но после этого мы тоже готовы направить в комиссию, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы ", - сказал спикер, отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада направила на заключение в Конституционный Суд семь законопроектов, внесенных президентом Владимиром Зеленским.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что решит Конституционный суд по депутатской неприкосновенности.

Также мы сообщали, что в в Тransparency International считают, что оправки в Конституцию могут неоправданно сконцентрировать власть в руках президента Украины.