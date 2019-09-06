С экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее семьей в последнее время творится что-то неладное. С одной стороны вокруг нее в Украине активизировались уголовные дела. С другой - она и ее близкие стали попадать в несчастные случаи.

Гонтарева проживает в Лондоне и недавно рассказала, что попала там под машину. А в Киеве на днях сожгли автомобиль ее сына и невестки.

При этом украинское следствие месяц назад объявило бывшей главе Нацбанка подозрение и расследует против нее два уголовных дела. А недавно Валерии Гонтаревой выписали принудительный привод на допрос.

Связаны ли эти явления - разбиралась "Страна".

Сожгли машину сына и невестки

5 сентября в самом центре Киева на Владимирской улице сгорел автомобиль Audi А7. На нем ездил старший сын бывшей главы НБУ Антон. А записано авто на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева (в девичестве - Томашевская).

Машина сгорела дотла. Причем автомобиль стоял во дворе дома №69, куда можно было попасть лишь через подъезд с домофоном. В этом доме находится фирма "Ревизион", оформленная на Антона Гонтарева.

Произошло ЧП незадолго до полуночи. Очевидцы событий рассказали "Стране", что как только автомобиль загорелся, с места происшествия уехал неизвестный.

"Я выглянул в окно и увидел, что горит верх капота. Потом уже пламя перешло на шины, на салон. Ни дыма не было, ничего. И в этот момент какой-то человек сел в машину и уехал. Что интересно: пожарные ехали больше двадцати минут. И это при том, что их часть прямо на соседней улице", - рассказал "Стране" очевидец.

Прибывшие на место спасатели поделились предположениями, что это был поджог - Audi сгорела дотла слишком быстро. "Страна" сфотографировала остов машины.

На автомобиле заметен "блатной" номер с двумя нолями, который не успел сгореть.

Владелица этой машины Валерия Томашевская - невестка Гонтаревой с 2011 года. Дательнее о девушке - в материале "Страны" Что известно о невестке экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, машина которой сгорела в Киеве.

Валерия Гонтарева (Томашевская) и Антон Гонтарев

ДТП и костыли в Лондоне

Сгоревшая "Ауди" - не первый автоинцидент, который случился с Гонтаревой и ее семьей. В конце августа она сама попала в аварию и слегла в больницу.

Экс-глава Нацбанка сейчас проживает в Лондоне. 30 августа СМИ сообщили, что в столице Великобритании ее сбил автомобиль на пешеходном переходе.

Позже Гонтарева появилась на видео из больничной палаты.

Она заявила, что она находится в одном из лучших госпиталей Великобритании, связанных с ортопедическим лечением. Экс-банкирша показала вид из окна своей палаты, а также аппараты, к которым она подключена и поврежденную ногу.

По ее словам, на костылях ей предстоит передвигаться еще 4 - 6 месяцев.

После того, как сожгли машину ее невестки, Гонтарева сделала заявление. Она увязала свое лондонское ДТП с киевским поджогом.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила экс-глава НБУ.

Она считает, что несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне и сожженная машина в Киеве - это все звенья одной цепи.

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но как мы видим взят курс на физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон. Им мало полностью сфальсифицированных дел коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям. Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева!" - заявила Гонтарева.

Уголовные дела на Гонтареву

Как видим, странные ЧП бывшая глава Нацбанка увязывает с уголовными делами вокруг себя. Напомним вкратце их суть (детальнее о них можно почитать в материале "Страны" Что означает предъявление "пидозр" Гонтаревой и Филатову и как связано с этим возвращение в Украину Порошенко).

Активных дел на данный момент два.

Первое - это кража денег "Аграрного фонда" в феврале 2014 года.

Эта государственная структура выпустила облигации, чтобы получить деньги на посевную кампанию. Нацбанк, взяв облигации в залог, перевел средства на счет "Брокбизнесбанка", принадлежавшего "кошельку" семьи Януковича - Сергею Курченко. Но этот банк никакую посевную не профинансировал, а вывел деньги за рубеж, считает следствие.

По мнению генпрокурора Юрия Луценко, речь идет о хищении двух миллиардов гривень "в ценах 2014 года". Роль Гонтаревой состоит в том, что ее брокерская компания ICU сопровождала сделку.

6 августа следствие объявило подозрения как Гонтаревой, так и ее заместителю по ICU Константину Стеценко, а также юристу компании Алексею Филатову.

Что самое интересное - Гонтарева и Филатов после этих событий войдут в команду президента Петра Порошенко. Валерия станет главой НБУ, а Алексей - замглавы администрации президента, где будет смотрящим за судами ("Страна" подробно рассказывала о Филатове и его функциях у Порошенко).

Очевидно, что в этом случае "пидозры" Гонтаревой и Филатову - очень тревожный звоночек прежде всего для экс-президента.

Второе дело, открытое уже ГБР - это вывод денег из "Укроборонпрома" по фиктивным контрактам в пользу офшорных компаний. О нем в начале августа заявлял юрист Андрей Портнов.

"Короткая фабула - организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты", - пишет Портнов.

По его данным, для этих целей НБУ, возглавляемый Гонтаревой, 19 января 2016 года отменил свои же акты о валютном контроле внешнеэкономических операций. И установил, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой и без ограничений в суммах.

Проще говоря - госпредприятие получало право выплачивать контрагентам за границей любые суммы.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", - подчеркивает юрист.

Интересно, что именно по этому делу суд дал санкцию на принудительный привод Валерии Гонтаревой на допрос в ГБР. Это произошло 27 августа. А уже через два дня экс-чиновницу в Лондоне, по ее словам, сбил автомобиль.

Так что происходит вокруг Гонтаревой?

Политические движения вокруг экс-главы Нацбанка начались еще накануне победы на выборах Владимира Зеленского.

В марте прокурор Константин Кулик (близкий, как говорят, к Игорю Коломойскому) внезапно объявил о подозрении сразу нескольким людям из окружения Порошенко: Гонтаревой, Филатову, Стеценко и еще одному человеку из ICU - Макару Пасенюку. А также бывшему главе АП Борису Ложкину.

Подозрения были выписаны по упоминавшемуся уже "Аграрному фонду", а также другим эпизодам: сделке по продаже "Украинского медиахолдинга" и выводе "миллиардов Януковича". Все дела были связаны с Сергеем Курченко.

Однако Юрий Луценко тогда эти "пидозры" аннулировал. Но в августе - уже после оглушительной победы Зе на парламентских выборах - внезапно поддержал предъявление новых подозрений. Правда, пока только по "Аграрному фонду". Тот же Ложкин из уравнения выпал.

Параллельно закрутилось дело по хищениям в "Укроборонпроме". Из чего стало понятно - новая власть взялась за Гонтареву даже более серьезно, чем за Порошенко (у которого дело до принудительного привода не дошло, да и за границу он летал только отдыхать).

Известно, что серьезный зуб на экс-главу Нацбанка имеет олигарх Игорь Коломойский, у которого при Порошенко и Гонтаревой отобрали "Приватбанк". Этим летом он даже призывал то ли в шутку, то ли всерьез помочь с ее "доставкой" из Великобритании в Украину. Правда, потом он уточнил, что имел в виду - по ее доброй воле.

Тем не менее, слова Игоря Валерьевича прозвучали в комментарии самой Гонтаревой, который мы приводили выше - там она упоминает о "вербальных угрозах".

Сторонники Порошенко и Гонтаревой связывают нынешнюю власть с Коломойским. Поэтому их версия происходящего - политический заказ, который власть выполняет по просьбе олигарха. И намекает на то, что аварию и поджог тоже организовал этот дуэт.

Правда, возникает одно "но".

Учитывая, что Гонтарева сейчас находится в Лондоне, озвученная версия может помешать ее выдаче на родину - если Украина ее затребует. Аварии и сожжения авто на фоне шутливых угроз Коломойского и открытых уголовных дел выглядят как преследование по политическим мотивам. И в экстрадиции Великобритания таким образом может отказать.

И это играет на руку прежде всего самой Валерии Гонтаревой. А за ней - и Петру Порошенко, которому невыгодно появление в Украине столь ценного свидетеля.

Причем с Гонтаревой украинские следователи будут церемониться куда меньше, чем с экс-президентом, который защищен своим статусом на международной арене и пока еще - неприкосновенностью депутата. И поэтому экс-глава Нацбанка многое может рассказать.

Версию о попытке избежать экстрадиции поддерживает и Портнов.

"СМИ написали, что в центре Киева до тла сгорел автомобиль сына Гонтаревой. Так обычно бывает, когда готовишься попросить убежище и формируешь доказательства, что в твоей стране тебе угрожает опасность и тебя туда нельзя выдавать", - написал юрист в Телеграм.