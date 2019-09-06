Уже 67 человек госпитализированы в Украине с признаками пищевого отравления. Такие цифры по состоянию на 07:00 6 сентября приводится на сайте ГСЧС Украины.

"На Львовщине по состоянию на 07.00 6 сентября в Новояворовской ЦРБ остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворовского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Волынской области в Любашевской ЦРБ на лечении в больнице остаются 16 человек (из них 2 ребенка). Все они посещали кафе "Олеся" в с. Зализница Любешовского района.

Также в городской инфекционной больнице Черкасс находятся 19 человек (из них 6 детей), употреблявших в пищу полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс". А в городской инфекционной больнице Одессы - 20 человек, которые угощались шаурмой в с. Авангард Овидиопольского района.

Во всех случаях проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве полиция расследует отравление семерых студентов шаурмой, опечатаны пять киосков.

Также мы сообщали, что у берегов России уже второй украинский моряк скончался после отравления метиловым спиртом на борту "Магуса".