В пятницу, 6 сентября, под ГБР в ожидании приезда Петра Порошенко на допрос, который должен состояться в 10.00, собрались полицейские и журналисты. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места.

Никаких митингующих пока тут нет, но меры безопасности существенно усилены.

В частности, вход в здание охраняет порядка 50 правоохранителей, которые также дежурят и на противоположной стороне улицы. Основную часть ожидающих составляют представители СМИ.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", адвокат Порошенко пояснил, что речь идет о допросе об издании одного из указов. Напомним, что 3 сентября Порошенко не пришел в ГБР на допрос. Его адвокат принес детективам заявление об уважительной причине неявки – в связи с работой в Верховной Раде.