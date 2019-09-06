Поздно вечером в четверг, 5 сентября, во Львовской области произошло смертельное ДТП. "Девятка" и Audi cтолкнулись лоб в лоб. Об этом говорится на Facebook-странице депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

"На объездной трассе "Киев - Чоп" Львовская область, ДТП. "Девятка" и Audi, присутствует полиция и скорая. Один человек погиб, один ранен. Не доезжая до поворота на с. Заклад 100 м со стороны Львова", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным Зинкевича погиб водитель "ВАЗ", а его пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщала "Страна", во Львовской области в тройном ДТП погиб водитель и пострадало 11 детей. Смертельное ДТП произошло на автодороге Киев - Чоп.

Ранее в Одесской области маршрутка не разминулась с легковушкой. В ДТП пострадали 5 человек.