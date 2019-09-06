Российский политик, телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала в соцсети фото, на котором запечатлено, вероятно, ее обнаженное тело с лежащей на интимном месте книгой под названием "Так говорил Богомолов". Откровенный снимок появился на странице Собчак в Instagram.

"А как же принципы? -Я не могу забыть ваши твердые принципы... -Я тоже о них не забываю... А ты знаешь мой самый твердый принцип? - Нет - До свадьбы-ни-ни!", - написала Собчак под снимком, опубликованным в Instagram.

Стоит отметить, что автора книги, режиссера Константина Богомолова, называют новым бой-френдом Ксении Собчак. А продемонстрированная в соцсети книга является его литературным дебютом. Вероятно, таким образом, экс-кандидат в президенты решила прорекламировать книгу.

Фото: instagram.com

Фото сразу же насобирало десятки тысяч лайков и множество комментариев.

"Ждем симметричное фото Гения с твоей "Брак высшего сорта" на этом самом, что у Гениев там растет", - написал один из пользователей.

Ранее "Страна" писала о том, что иллюзия голой груди Ксении Собчак собрала тысячи лайков в Instagram.

Также мы сообщали, что знаменитый свекр Ксении Собчак деликатно предупредил ее, что роковые женщины плохо заканчивают.