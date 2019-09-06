В Херсоне погибла 44-летняя местная жительница. Она была до смерти избита сожителем из-за измены. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Сообщение о насильственной смерти женщины в отделение полиции в Херсоне поступило от врача 5 сентября. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница, по всему телу у нее были синяки и ссадины.

Эксперты установили, что у нее сломана челюсть, черепно-мозговая травма, переломаны все ребра, в результате чего наступил травматический шок и смерть.

В квартире находился 48-летний сожитель погибшей. Он пояснил полицейским, что два дня назад выпивал с женщиной, ночью лег спать, а она отпросилась в гости к подруге. Вернулась утром и на его вопрос, у кого провела время, он услышал об измене.

С его слов, он разозлился и перестал себя контролировать: бил женщину руками и ногами. Потом положил ее на кровать, где она и пролежала два дня. Все это время он не оказывал ей никакой помощи. Только когда женщина перестала дышать, он вызвал "скорую", но было поздно. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Он находится в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщала "Страна", под Ивано-Франковском ранее судимый участник АТО взорвал себя и сожительницу. Ранее судимый 36-летний мужчина имел конфликт со своей 37-летней сожительницей.

Напомним, что под Киевом на 14 лет осудили мужчину, который пьяным зарезал сожительницу.