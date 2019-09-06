Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, в соцсети опубликовала кадр из своего выступления. Пикантное фото она выложила в stories в Instagram. На снимке певица запечатлена со спины, присев на корточки и открыв для обзора соблазнительные бедра. На Насте Каменских - чулки, мини-шорты и прозрачный топ. Стоит отметить, что девушки из ее шоу-балета слегка потерялись на фоне форм певицы.

Фото:instagram.com

Напомним, что ранее украинская поп-звезда Настя Каменских показала в соцсети как занимается йогой в лосинах и без макияжа.

Также мы сообщали, что Настя Каменских опубликовала серию провокационных снимков в боди и нижнем белье, показав пятую точку а-ля Кардашьян.