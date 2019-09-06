В пятницу, 6 сентября, в 10:00 на телеканале "Интер" выйдет в эфир новый выпуск ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа". Сегодня телезрители узнают, на что обращать внимание при выборе дыни.

"Солнечный плод" любят за вкус, аромат и полезные свойства. Еще на глиняных табличках древней шумерской цивилизации дыню изображали, как целебный плод, который содержит буквально все необходимое для человека. Действительно, дыня богата витаминами PP, Е, B и C и такими микроэлементами, как каротин, фосфор, магний, кальций и другие. Витамина С в ней в 20 раз больше, чем в цитрусовых. А кремния, который нужен для активной работы мозга и нервной системы, в 17 раз больше, чем в молоке! Но важно правильно выбрать дыню, чтобы получить от нее максимум пользы.

Фото: inter.ua

"Выбирайте только целые плоды с неповреждённой кожурой, - говорит эксперт "Полезной программы", врач-гастроэнтеролог Наталья Дьяченко. - Вариант "обрезать подпорченное" даже не рассматривается, так как поверхность плода должна быть без изъянов. Самое высокое содержание полезных элементов присутствует именно в свежих плодах. Хорошая дыня должна иметь выраженный приятный аромат и на ощупь быть слегка упругой. Если вы чувствуете неприятные нотки в запахе, значит, она уже или перезрела, или подпорчена".

Как влияет на наш организм потребление испорченной дыни? Можно ли ее есть диабетикам? Какой сорт дыни самый сладкий и калорийный? Действительно ли самые дорогие плоды вкуснее обычных? С какими продуктами нельзя сочетать дыню? И можно ли похудеть на дынной диете? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": автор сюжетов проекта Вера Борсук; врач-гастроэнтеролог Наталия Дяченко, главный специалист Госпотребслужбы Оксана Тимошок, агроном Сюзанна Григоренко, поставщик дынь и арбузов в торговые сети Валерия Синенко. Звездный эксперт ток-шоу - певица СолоХа.

Фото: inter.ua

"Мой тренер запрещает мне употреблять арбузы и дыни после обеда, объясняя это большим количеством фруктозы в этих плодах, - рассказывает СолоХа. - Но в студии ток-шоу эксперты доказали, что в дыне всего 33 килокалории на 100 граммов. И если употреблять всего 2-3 кусочка, то можно получить максимум пользы. Так что между сладостями и дыней я бы советовала выбирать последнюю".

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