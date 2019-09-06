В Черновцах открыли первый мурал из серии "Выдающиеся личности с нами". На нем изобразили актера режиссера с Буковины Ивана Миколайчука. На очереди - портреты композитора и певца Владимира Ивасюка, писательницы Ольги Кобылянской и других. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"Проект под названием "Выдающиеся личности с нами" стартовал сегодня открытием первого мурала, посвященного Ивану Миколайчуку. Его открыли возле одноименного кинотеатра на ул. Главной. В рамках реализации этого художественного проекта планируется изготовление муралов, посвященных Владимиру Ивасюку, Ольге Кобылянской, Иосифу Шмидту ( оперный певец - Ред.), Сиди Таль (певица и актриса - Ред.) и другим известным творческим личностям на фасадах черновицких домов", - заявили в мэрии города.

Что касается мурала Миколайчука, то он изображен в роли сельского философа Фабиана из фильма "Вавилон-ХХ". Портрет создавали одни из лучших мастеров Украины, уверяют организаторы проекта. Над портретом Миколайчука работали художники Kailas-V, Роман Партола, Андрей Пальваль.

"За 5 дней портрет был готов, художники работали до полуночи", - сказала во время открытия мурала начальник управления культуры Черновицкого городского совета Юлия Сафтенко. Стоимость мурала составила 130 тысяч гривень.

Фото: chernivtsy.eu

Как сообщала "Страна", глава СБУ торжественно открыл мурал с изображением бойца ФСБ России. Граффити под названием "На страже безопасности Украины" открыл председатель СБУ Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины независимости.

Отметим, что в центре Черновцов обрушилась стена жилого дома.