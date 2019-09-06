Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, который узурпировал власть и правил страной почти 39 лет, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва в Twitter.

"Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - написал нынешний глава государства.

Фото: Twitter

Напомним, что Роберт Мугабе стал премьер-министром страны в 1980 году, спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом. Он был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года.

При нем Зимбабве стала одной из беднейших стран Африки, инфляция здесь исчислялась тысячами процентов, а на местной валюте были числа с девятью нулями.

Ранее "Страна" сообщала, что Мугабе и его жена получили иммунитет от преследований и разрешение остаться в Зимбабве.