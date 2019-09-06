Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает своевременным разработать новый законопроект о регламенте работы Верховной Рады. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наша задача номер один - это разработать абсолютно новый регламент, который при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечит быстрое рассмотрение вопросов", - сказал Стефанчук журналистам в четверг, 6 сентября в Киеве.

Он подчеркнул, что в противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться "процессом ради процесса, когда вносится какой-нибудь закон и умирает под пятью тысячами правок".

"Такого не должно быть", - отметил Стефанчук.

Как сообщала "Страна", Стефанчук анонсировал внесение в Раду законопроекта об ограничении иммунитета президента. "Мы вносим на следующей неделе один из наших законов - закон об иммунитете, это процедура, которая позволяет привлекать к ответственности президента Украины", - отметил Стефанчук.

Напомним, что на пост второго вице-спикера Верховной Рады избрана представительница фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк.