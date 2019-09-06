В Украине запретили все серии препарата "Нимесил". Его применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Решение о запрете приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о "Нимесиле" в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия Отмечается, что из-за того, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины, было принято решение запретить все серии лекарств с этой дозировкой.

Наша справка. Нимесил - это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Мы разбирались, почему в Украине такие дорогие лекарства и как аптекари убеждают людей есть таблетки пригоршнями. Стоимость одних и тех же препаратов в отечественных и европейских или турецких аптеках может отличаться вдвое. При этом подмечено, что медикаменты, привезенные из-за границы, "лечат лучше", то есть они более качественные и эффективные, чем продающиеся у нас аналоги.