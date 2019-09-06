После последних новаций Кабмина, когда премьер Гончарук запретил прессе присутствовать на заседаниях правительства, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что не собирается ограничивать журналистам доступ в парламент.

Об этом Дмитрий Разумков заявил вчера, 5 сентября, в эфире ток-шоу "Право на власть".

Видео: ТСН

"У журналистов есть доступ в Верховную Раду", - подчеркнул Разумков.

Ведущая программы Наталья Мосейчук отметила, что это "пока", но Разумков добавил, что прессу и в дальнейшем будут пускать в Раду.

"У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии "Слуга народа" и от других политических сил открыты для общения", - сказал спикер парламента.

Он выразил уверенность, что на данный момент не идет речь о какой-либо закрытой форме работы высшего законодательного органа страны.

Напомним, что 4 сентября, на первом же заседании Комитета по свободе слова пресс-служба Рады предложила ограничить доступ журналистов в парламент.

В частности, руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк предложила ограничить количество журналистов, которые могут получить аккредитацию в парламент.

Для того, чтобы определить, кто из журналистов может получить аккредитацию для работы в Раде, она предложила создать некий Общественный совет, состоящий из представителей "уважаемых и рейтинговых СМИ".

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков назвал первостепенные задачи новой Верховной Рады.