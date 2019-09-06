Власти Багамских островов продолжают подводить печальные итоги удара тропического урагана "Дориан". По последней информации, ураган-убийца унес жизни уже 30 человек. Об этом сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багам Хьюберт Миннис.

При этом, по словам министра туризма и авиации Багамских островов Джой Джибрилу, число пропавших без вести может доходить до тысячи.

"Общественность должна подготовиться к невообразимой информации о количестве погибших и человеческих страданиях", - предупредил в свою очередь глава Минздрава Багамских островов Дуэйн Сэндс.

Напомним, что 2 сентября ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Это самый сильный ураган, когда-либо обрушивавшийся на Багамы. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тысяч жителей на островах.