Вчера, 5 сентября, в Киеве прошла встреча президента Зеленского с двумя американскими сенаторами Роном Джонсоном (штат Висконсин) и Крисом Мерфи (штат Коннектикут).

После окончания переговоров американские гости заявили, что Украина может получить военную помощь от США, как передает УНИАН.

"Сейчас, с учетом того, что у нас заканчивается финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного измерения, потому что мы в конце финансового года. Я встречался с президентом Трампом, и мы также направили ему письмо, в котором убеждали, чтобы в этом финансовом году, эти деньги были использованы на оказание помощи Украине. Если этого не произойдет, то мы убеждены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи на 2020 год", - сказал сенатор Рон Джонсон.

В свою очередь, сенатор Крис Мерфи отметил прогресс Украины после Революции достоинства.

Сосредоточенность нынешнего правительства на том, чтобы бороться с коррупцией, побеждать ее, облегчает нам задачу убеждать коллег в Вашингтоне в том, что Украине необходимо продолжать оказывать помощь", - сказал Мерфи.

Ранее "Страна" сообщала, что сенаторы США обсудили реформы оборонки с главными украинскими силовиками.

Также мы рассказывали, что Майк Пенс заявил, что США выделят Украине $250 млн военной помощи лишь при условии успешной борьбы с коррупцией.