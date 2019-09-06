Первая ракетка Украины и пятая мира Элина Свитолина уступила американке Серене Уильямс в 1/2 финала заключительного в этом сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

За выход в финал соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина за 70 минут проиграла Уильямс (8 номер посева) со счетом 3:6, 1:6, сообщает Укринформ.

Для теннисисток это был уже шестой очный поединок. В активе Элины Свитолиной остается пока единственная победа над Сереной Уильямс - на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Отметим, что общий призовой фонд US Open составляет $50,4 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина после победы над Ястремской рассказала, чего не хватило сопернице-землячке.