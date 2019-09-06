В Британии продолжают кипеть нешуточные сроки по Brexit. Премьер Борис Джонсон, выступая в полицейском учебном центре в Уэйкфилде заявил об отказе обращаться к Брюсселю с просьбой продлить сроки Brexit после 31 октября, как того требуют британские парламентарии. Об этом информирует BBC.

И премьер-министр позволил себе громкое и эмоциональное высказывание по этому поводу, чтобы убедить публику в серьезности намерений.

"Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке Brexit", - заявил Джонсон.

Вместе с тем, он не пожелал сообщить, уйдет ли он в отставку, если выход Британии из Евросоюза будет все же перенесен на срок, после 31 октября.

Джонсон, как и прежде, сообщил о готовности вывести Лондон из ЕС без соглашения, но лейбористы назвали блокировку данного плана своим приоритетом.

Во время своего выступления премьер-министр иак же повторил свой призыв к выборам, которые он хочет провести 15 октября. Он настаивает, что это единственный способ заставить продвигаться дело по реализации Brexit.

Ранее "Страна" рассказывала, что Брат премьера Великобритании, который не согласен с планами Бориса Джонсона, уходит в отставку.