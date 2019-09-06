Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги. Об этом пишеь "Слідство.Інфо", ссылаясь на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

Согласно документам, более всего премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница задолжали за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 и 7800 гривен коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".

Кроме этого, 4000 гривен долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах. Также более 1000 гривен суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу". Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривен. Уплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

Сам же Алексей Гончарук заявил, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженностью. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.

Напомним, 35-летний Алексей Гончарук был назначен на пост премьер-министра Украины 29 августа. До этого он возглавлял юридический отдел компании "PRIOR-Invest", был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания", Офис эффективного регулирования (BRDO). Кроме того, был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

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