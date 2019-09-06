Атака на NewsOne: кто заказал телеканал Нацсовету?

Скандал дня – решение Нацсовета по телевидению обратиться в суд с требованием лишить лицензии телеканал NewsOne, один из ведущих новостных каналов страны. Власть, лидеры которой еще недавно били в набат из-за желания Порошенко ликвидировать или прибрать к рукам "1+1", теперь идет по пути предшественников и даже пользуется созданным ими инструментом.

Решение Нацсовета – откровенно политическое. Его члены усмотрели "разжигание межнациональной розни" в словах приглашенного политика, а ныне – народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Волошина.

То, что в качестве повода выбран комментарий профессионального дипломата, да еще и не имеющего отношение к телеканалу, уже само по себе является доказательством абсурдности обвинений против NewsOne. Но еще абсурднее то, какие именно слова были выбраны в качестве доказательства "разжигания межнациональной розни".

Телеканалу вменяется в вину заявление политика о том, что в регионах должно быть закреплено право граждан говорить на тех языках, на которых люди разговаривают. По сути, в этом высказывании вообще ничего нет, поскольку уже сейчас у людей есть право говорить на родном языке (но не везде). Понятно, что Волошин имел в виду нечто иное – региональные языки, то есть то, что еще в прошлом году действовало на основании закона Колесниченко–Кивалова и что в теории все еще действует согласно ратифицированной Украиной Хартии региональных языков и языков нацменьшинств. Так что криминала в этом быть не может.

Нет его и в другом "криминальном" заявлении политика – о необходимости выполнять Минские соглашения, в которых прописан особый статус, означающий, что на Донбассе не будут действовать ни законы о украинизации, ни о декоммунизации. Эта "преступная" фраза означает всего лишь ссылку на принятый в 2014 году и регулярно продляемый закон об особом статусе Донбасса. И в этом случае тоже невозможно объяснить, как то, что прописано в принятых Верховной Радой законах, может разжигать межнациональную рознь?

Помимо Волошина Нацсовет усмотрел "разжигание" и в подобных заявлениях других политиков. В частности - Медведчука и Бойко. А также ведущей авторской программы на канале Елены Лукаш.

Очевидно, что логики здесь нет, а потому речь идет о заказном решении Нацсовета, который выполняет волю власти или стоящих за ней олигархов. И теперь ключевым является вопрос о том, насколько украинская судебная система готова противостоять заказам власти. Если и она не окажет сопротивления, то останется прийти к выводу, что угроза диктатуры сегодня сильнее, чем была при Порошенко.

Обмен политзаключенными: накануне?

Обмен заключенными между Украиной и Россией, уже несколько раз анонсировавшийся и столько же раз срывавшийся, похоже, все-таки состоится в ближайшее время. Теперь его анонсировал непосредственно президент России Путин, заявивший о процессе в финальной стадии, что дает определенные гарантии.

Косвенные признаки также говорят в пользу близости обмена.

Вчера Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи под личное поручительство жителя Донбасса Цемаха, которого обвиняют в том, что он был командиром подразделения ПВО в войсках "ДНР" в 2014 году и, возможно, имел отношение к "Буку", сбившему малайзийский "Боинг".

Именно по причине возможной причастности к авиакатастрофе 2014 года в отношении Цемаха в соцсетях развернулась кампания о том, чтобы не передавать его России. Однако решение суда оказалось похожим на то, которое раньше приняли в отношении главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского. И их схожесть многие считают подготовкой к обмену.

Скорее всего, это действительно так. Если украинская власть готова идти на имиджевые риски в глазах ультрапатриотов, связанные с освобождением Цемаха или Вышинского, то это явно делается не из гуманных соображений. Это просто означает, что обмен очень нужен украинской власти.

И тут причин может быть две. Как минимум, речь идет о все тех же имиджевых соображениях: если в Украину вернутся Сенцов, Клых и другие резонансные политзаключенные, то позитив перевесит вышеупомянутые риски. Зеенский сможет устроить на этом себе грандиозный пиар (так же как когда-то делал Порошенко).

Как максимум, речь идет о попытках сдвинуть с места мирный процесс. В том числе и через выполнение политической части Минских соглашений. Однако пока ничто не указывает на то, что украиснкая власть хочет двигаться в этом направлении. И не исключено, что обменом пленными все и ограничится.

И тогда, вероятно, нынешнее подобие оттепели в отношениях России и Украины может быстро закончиться.

Поборет ли ВАКС коррупцию?

Украина вчера выполнила одно из главных требований, выдвигавшихся ей Евросоюзом и Международным валютным фондом, – запуск Высшего антикоррупционного суда. Вчера он начал свою работу. Теперь все коррупционные дела на сумму ущерба выше 968 тысяч гривен (сумма будет увеличиваться в привязке к прожиточному минимуму) будут рассматриваться ВАКСом.

Однако теперь возникает самый главный вопрос: насколько эффективным будет суд, который должен стать решающей инстанцией в борьбе с коррупцией. Все его судьи еще в апреле были назначены Порошенко, что само по себе еще ничего не значит (пример назначенного на ГБР при прошлой власти Трубы – тому доказательство), однако может стать фактором, вызывающим недоверие к решениям суда.

Но даже если отстраниться от фактора назначения, все равно возникает вопрос о том, что судьи эти взялись не из вакуума и не в вакууме будут жить. А значит, у них будут все те же угрозы и те же соблазны, которые мешают принимать объективные решения коллегам из обычных судов. И даже если представить их кристально честными, то все равно на повестке дня останется проблема обеспечения безопасности самих судей и членов их семей, с которой наша нынешняя правоохранительная система не справится.

Так что, хотя требования ЕС и МВФ выполнены, вопрос об эффективности схемы по борьбе с коррупцией остается. И пока нет оснований ожидать, что на него будет дан положительный ответ.

"Роттердам+": главный стрелочник объявлен в розыск

Дело о "Роттердаме+" вчера дошло до своей высшей публичной точки. Неофициальные источники сообщили, что Соломенский суд Киева заочно арестовал бывшего главу Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам Вовка.

Его считают главой преступной группировки, которая создала и реализовывала коррупционную схему по заработку на угле. По подсчетам силовиков, благодаря этой схеме группировка выкачала из карманов украинских граждан и из бюджета 19 млрд гривен.

Однако понятно, что потолок расследования в виде главы НКРЭКУ на самом деле потолком не является. Хотя Вовк и скрылся за рубежом (предположительно в Бельгии), никто не верит, что львиная доля этих 19 миллиардов уехала вместе с ним и вообще предназначалась ему. Хотя бы потому, что непосредственного отношения к реализации электроэнергии по завышенным ценам он не имел, – а значит, мог получать выгоду только посредством компаний-продавцов.

Основными игроками на рынке электроэнергии являются ДТЭК Ахметова и государственная компания "Центроэнерго" - ранее контролировалась людьми Порошенко. Именно их называют реальными организаторами схемы "Роттердам+". И следствие, если оно действительно намерено найти виновных и вернуть деньги, должно дать ответы на эти обвинения.

Потому что Вовк – высокооплачиваемый, но все-таки стрелочник. И с его арестом (тем более, заочным) коррупция не прекратится.

Переезд ОПУ в Украинский дом был шуткой?

Одна из первых реформ новой власти провалилась. Вчера из диалога президента с главой Офиса президента страна узнала, что на переезд бывшей АП с Банковой в Украинский дом нет денег. Диалог был шуточным, однако ничего веселого в нем нет, поскольку речь идет о манипулировании общественным мнением и пренебрежении к обществу.

Когда выдвигалась идея переезда, ее озвучивали вовсе не как шутку. СМИ и соцсети не одну неделю всерьез обсуждали эту новость, взвешивая плюсы и минусы переезда. И тогда ни один чиновник ОПУ не говорил, что денег нет. Хотя, если бы его руководство уважало общество, то, как минимум, сказало бы, что есть идея, но финансирования пока нет.

Можно предположить, что в июне, когда идея обсуждалась, предполагалось, что деньги будут, но потом выяснилось, что найти свободные средства не получается. Но даже в этом случае тот же Богдан должен был хотя бы в "Фейсбуке" написать об этом. И тогда это худо-бедно прошло бы за уважение к обществу.

А в нынешнем виде все это выглядит не смешно, а некрасиво. В первые недели пребывания у власти Зе-команда не имела реальных рычагов управления страной, но хотела создать видимость бурной деятельности для поддержания рейтинга – и запустила утку о переезде. Теперь же, когда необходимость в "бесплатном" пиаре пропала, руководство страны просто отшутилось. Точно так же, как шутками была объяснена критика будущим президентом высоких тарифов.

Возможно, среди сторонников Зеленского еще есть достаточно тех, кто готов прощать ему подобные "шутливые" объяснения. Но хотя бы сам президент и глава его офиса должны понимать, что Украина – не сцена "95 квартала". Что общество может простить неудачные реформы при честном диалоге, но не насмешки над собой.