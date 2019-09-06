Украинские и польские полицейские совместно расследуют убийство жительницы Львовщины, которое было совершено в конце августа на территории Польши. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в убийстве.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, 30 августа этого года в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины.

По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины. После этого польские правоохранители обратились к украинским коллегам за помощью в задержании.

"Сейчас наши совместные усилия направленные на установление места пребывания и задержание подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной" - отметил Вячеслав Аброськин.

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