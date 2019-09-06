Веганская и вегетарианская диеты могут повысить риск инсульта. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Об этом сообщает Sky News.

"Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что повышенный риск инсульта (у веганов и вегетарианцев - Ред.) может быть частично из-за дефицита витаминов", - говорится в сообщении.

В эксперименте приняли участие мясоеды, пескетарианцы - люди, которые не едят мясо, но употребляют рыбу, вегетарианцы и веганы, у которых ранее не выявляли проблем с сердцем.

Эксперты обнаружили, что у людей, которые отказались от животной пищи, снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако они часто становились жертвами инсульта.

Как выяснилось во время эксперимента, среди 48 тысяч участников исследования у 2820 человек выявлено заболевание сердца и у 1072 - инсульты.

Специалисты предполагают, что сердечный приступ связан с нехваткой витаминов, которые испытывают веганы и вегетарианцы.

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