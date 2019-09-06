В Запорожье спасли четырехлетнего ребенка, который три месяца жил в руинах заброшенного общежития.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Маленького мальчика притащили туда наркозависимые, которые остались без жилья. Об асоциальной семье копам сообщили жители окрестных домов, которые заметили малыш, что бродил в лохмотьях среди разбросанных шприцев и бутылок", - говорится в материале.

Малыша госпитализировали и сейчас его здоровье в безопасности.

В заброшенном помещение никаких условий для нормальной жизни и быть не могло, даже воды не было.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве хотят выдавать метадон наркоманам в тюрьмах, колониях и СИЗО.

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