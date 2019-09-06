Британский боксер Тайсон Фьюри не исключает, что украинец Александр Усик станет его самым сложным соперником. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

"Усик является неудобным парнем. Он левша, чемпион мира в тяжелом весе, непобедимый чемпион мира. Так что, возможно, он будет следующим, самым сложным испытанием", - рассказал Фьюри.

Известно, что следующий бой Тайсона Фьюри состоится 14 сентября в Лас-Вегасе. ОН выйдет на ринг против непобежденного шведа Отто Валлина. 22 февраля у Фьюри также запланирован повторный бой против Деонтея Уайлдера.

А украинский боксер Александр Усик свой дебютный бой в супертяжелом весе проведет 12 октября в Чикаго против голландца Тайрона Спонга.

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