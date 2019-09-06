В Великобритании авиакомпания EasyJet разрешила пассажиру сесть за штурвал самолета вместо пилота, который опоздал на работу.

Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

"Удивленные пассажиры, которые собирались лететь в Аликанте, услышали, как Майкл Брэдли предложил авиакомпании свои услуги пилота воскресного рейса", - говорится в сообщении.

Оказывается, Майкл Брэдли оказался пилотом EasyJet, летевший с семьей в отпуск в Аликанте. Узнав о задержке рейса, он связался с авиакомпанией и сказал, что имеет при себе удостоверение пилота и готов сесть за штурвал. Ему перезвонили и попросили о такой услуге.

Пассажиры аплодисментами встретили предложение, чтобы Майкл Брэдли выполнил рейс, который оказался на грани срыва.

В свою очередь, в компании EasyJet подчеркнули, что позволили Брэдли сесть за штурвал только после тщательной проверки.

"Это полностью соответствует правилам, поскольку у него при себе были паспорт и удостоверение пилота. Безопасность для нас превыше всего", - заявили в авиакомпании.

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