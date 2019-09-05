Жители Европы употребляют больше алкоголя, чем жители любого другого региона мира.

Средний житель Евросоюза (включая данные не входящих в него Норвегии и Швейцарии) потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья.

Такие данные содержатся в пресс-релизе по результатам исследования, который опубликован на сайте Европейского бюро ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг 30 европейских государств по употреблению чистого спирта на человека.

Первое место в нем занимает Литва, где выпивают 15 литров чистого спирта на человека. На второй ступени находится Чехия, третье место - у Германии.

Отмечается, что сокращения потребления алкоголя не происходит, несмотря на принятый Европейский план действий по уменьшению вредного употребления алкоголя с 2012 по 2020 год.

Также приводится печальная статистика - более 290 тысяч человек ежегодно умирают в Европе по причинам, связанным с употреблением алкоголя.

Авторы доклада отметили, что алкоголь является основной причиной потери рабочих лет, потери производительности.

В результате воздействия алкоголя происходит каждая четвертая смерть среди молодежи. В прошлом году самой пьющей страной Европы называлась Эстония.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил, что очень боится стать таким же алкоголиком, как его покойный брат.

Также мы сообщали, что почти половина украинских подростков употребляют алкоголь.