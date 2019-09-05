В четверг, 5 сентября, Нацсовет проголосовал за лишение лицензии телеканала NewsOne.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко у себя в Facebook прокомментировал данное решение.

"Закрытие телеканала - радикальный шаг. Закрытие через высказывания политиков в эфире (при том, что эти комментарии и призывы политиков не признаны правоохранительными структурами преступными) - это форма цензуры", - сказал Томиленко.

При этом он добавил, что сам Нацсовет имеет сомнительную общественную легитимность. "И те же члены, с таким азартом распинают сейчас NewsOne, при предыдущей власти с не меньшим вдохновением бросались на "1+1". И пытались реализовать политический сценарий его нейтрализации", - пишет глава НСЖУ.

Фото: facebook.com

Как сообщалось, сегодня Нацсовет призвал суд лишить лицензии NewsOne за особый статус Донбасса.

Это далеко не первые претензии Нацсовета к телеканалу. Внеплановая проверка NewsOne проводилась из-за его планов провести телемост с российским каналом "Россия 1". Позже телемост был отменен, а на NewsOne заявили о прямых угрозах физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.