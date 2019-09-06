Суд над подозреваемыми в совершении убийства украинского писателя Олеся Бузины длится уже год и семь месяцев, а конца этому судебному процессу не видно. Об этом сегодня в эфире телеканала NewsOne заявила мама убитого - Валентина Бузина.

По ее словам, после того, как она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече, ей пришел ответ с подписью Руслана Рябошапки (на тот момент он был заместителем руководителя Офиса президента).

"К сожалению, не за подписью президента я получила ответ, а за подписью Рябошапки. Но ответ фактически, если честно, ни о чем. Я просилась на прием, потому что это дело длится уже 4 года и 7 чесяцев, а суд идет уже год и семь месяцев, но конца этому судебному делу я не вижу", - сказала Валентина Бузина.

"Я не остановлюсь. Бог мне поможет, чтобы я выдержала те пытки, которые уже совершают по отношению ко мне. Олесь, наверное, там за меня волнуется. Он меня и сюда провожал, как будто был рядом со мной, как я себе это представляла. Я думаю, что я все-таки дождусь того, что будет справедливость и убийцы будут наказаны", - заявила мама убитого украинского писателя.

Напомним, Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" писала о том, что марш порохоботов на День независимости координирует подозреваемый в убийстве Бузины.

Также мы сообщали, что Ренат Кузьмин готовит заявление в ГБР и СБУ о причастности украинских спецслужб к убийству Бузины.