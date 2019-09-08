Избыточный вес у подростков связан с повышенным риском возникновения сердечного приступа у взрослых мужчин.

Об этом сообщила врач Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже, передает ecardio.

Она отметила, что увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр увеличивает в 2,64 раза риск возникновения инфаркта миокарда.

Увеличение ИМТ с 30 до 34,9 килограмма на квадратный метр повышает вероятность сердечного приступа в 3,05 раза. К таким результатам ученые пришли после исследования медицинских данных о состоянии здоровья почти 1,7 миллиона подростков.

Мужчины находились под наблюдением исследователей с 1969 по 2016 год. За анализируемый период было зарегистрировано 22,4 тысячи сердечных приступов.

В среднем инфаркт происходил в возрасте 50 лет.

"Наш вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности. Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, в будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов", - сказала Аберг.

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