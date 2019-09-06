Ученые Новой Зеландии развенчали миф о лох-несском чудовище после анализа 250 проб воды на содержание ДНК
Новозеландские ученые предполагают, что лох-несское чудовище могло быть просто огромным угрем.
Об этом информирует BBC.
Предположение исследователи сделали после анализа ДНК в 250 пробах воды озера Лох-Несс.
Ученые не нашли следов плезиозавров и даже крупной рыбы типа лосося. Единственным животным в озере, который мог достичь больших размеров, был угорь.
Также исследователи исключили версии о том, что миф о чудовище мог возникнуть из-за гигантских сомов или другой крупной рыбы, например, гренландской полярной акулы.
Ранее "Страна" рассказывала, что на берегу Австралии прохожие заметили непонятное чудовище без глаз.
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