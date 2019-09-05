Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун подвергла критике заявление нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о необходимости разработать новый законопроект для легализации каннабиса в медицинских целях.

По словам Супрун, уже существует проект постановления Кабмина "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", который регулирует использование медицинского каннабиса и этот документ нужно только принять.

Разработка же нового законопроекта - это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратов для лечения.

"Постановлением предлагается внести изменения в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Каннабис и его производные будут перенесены из перечня веществ, оборот которых запрещен, в перечень, оборот которых ограничен. Это означает, что производство и распространение лекарств из каннабиса станут возможными в Украине. Но они будут строго контролироваться", - написала Ульяна Супрун на своей странице в соцсети.

Также она добавила, что проект постановления и получил все необходимые согласования, в том числе одобрен на Правительственном комитете. Но на последнем заседании Правительства Гройсмана был заблокирован из-за замечаний от МВД Украины.

"Легализация использования каннабиса в медицинских и научных целях не означает, что "трава" станет доступной для всех, или же увеличится количество наркозависимых. Такие лекарства будут выдавать только рецептурно и под наблюдением врача. В то же время речь не идет только о курении медицинского каннабиса. Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, вапоризация", - разъясняет экс-чиновница и уточняет, что медицинские препараты, содержащие в своем составе каннабис не являются наркотиками, поскольку не вызывают привыкания или зависимости.

"В них преобладает вещество каннабидиол (КБД). Оно почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. Зато рекреационный каннабис, применяемый для получения удовольствия, содержит значительное количество тетрагидроканнабинола (ТГК). Это вещество обладает выраженными психотропными эффектами, возбуждает нервную систему и может вызвать привыкание и интоксикацию. Содержание ТГК в лекарственных средствах четко регламентируют и контролируют", - говорится в посте.

Также экс-глава Минздрава напомнила, что доступ к препаратам на основе каннабиса - это реализация права пациентов на медицинскую помощь.

"Важно поддержать это постановление и распространять больше правдивой информации об использовании каннабиса в медицинских и научных целях", - заключила Супрун.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что уволенная Супрун попрощалась с украинцами забавной фотографией.

Также мы сообщали, что после своей отставки Супрун рассказала украинцам о профилактике болезни Альцгеймера.