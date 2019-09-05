Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами США сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности, собеседники подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США.

О встрече с невъездными в Россию американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, сообщается на сайте главы украинского государства.

Фото: president.gov.ua

Стороны положительно отметили подписанный Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток-2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.

Зеленский также заявил, что намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

Ранее "Страна" писала о том, что генпрокурор Рябошапка встретился в Киеве с сенаторами США.

Также мы сообщали, что в США внезапно умер сенатор, сыгравший ключевую роль в ядерном разоружении Украины.