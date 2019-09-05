Канал HBO представил официальный тизер второго сезона мини-сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа". Ролик появился на YouTube.

В тизере появляются во всей красе актеры Джон Малкович и Джуд Лоу, который играл молодого Папу в первом сезоне.

Сообщается, что в фильме также появятся Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и российская актриса Юлия Снигирь.

Премьера сериала ожидается в 2020 году на HBO.

Видео: YouTube/ HBO

Напомним, первый сезон "Молодого Папы" вышел в 2017 году и стал большим кинособытием. Тогда же появилась новость, что в продолжении под условным названием "Новый Папа" не будет Джуда Лоу. Однако, судя по тизеру, планы режиссера поменялись.

Ранее "Страна" сообщала, что в интернете выложили трейлер кинокартины "Два Папы", в которой понтифика Бенедикта XVI сыграл Энтони Хопкинс.