В сети появился трейлер полнометражного фильма "Чернобыль: Зона отчуждения. Финал", который станет заключительной частью одноименного сериала. Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ.

"Финал самой необычной Киновселенной! Впервые - три мира, три разные версии событий - и один официальный трейлер", - говорится в подписи к видео.

Таким образом авторы фильма намекают, что у него будет три разных финала, ноо смогут ли зрители сами выбрать концовку, пока не уточняется

В опубликованном трейлере один из главных персонажей оказывается одержим неким бесплотным существом, дающим ему сверхспособности, а другие герои обсуждают путешествия во времени.

Ранее "Страна" сделала подборку лучших кинолент о Чернобыльской трагедии.

Также мы сообщали, что британские музыканты сняли клип в Чернобыльской зоне отчуждения.