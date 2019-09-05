5 сентября крупнейшая социальная сеть Facebook запустила новый сервис для знакомств и свиданий Facebook Dating. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Создать профиль в новом сервисе могут пользователи старше 18 лет.

Приложение будет рекомендовать зарегистрированным лицам пары на основе той информации, которую они укажут в профиле: увлечений и интересов, а также поставленных лайков.

Сервис позволит переносить в профиль посты из социальной сети Instagram.

Пока Facebook Dating доступен в США и еще в 19 странах, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В Европе сервис заработает к началу 2020 года.

Фото: newsroom.fb.com

Появление новой функции в мае анонсировал на ежегодной конференции для разработчиков F8 Марк Цукерберг. Основатель Facebook тогда отметил, что более 200 миллионов пользователей соцсети указывают в своих профилях, что они одиноки. Новая функция поможет людям найти вторую половинку.

Ранее мы сообщали о новом скандале с Facebook: в сеть слили телефонные номера 419 миллионов пользователей соцсети.

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