Горсовет обязан обеспечить водой граждан, которые не имеют финансовой возможности сделать это самостоятельно, поскольку утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Орган местного самоуправления в своей деятельности обязан придерживаться предписаний этой нормы права. Такой вывод содержится в решении Кировоградского окружного административного суда от 28 августа 2019 года по делу № 385/1684/18. Об этом пишет "Юрлига".

Уточняется, что истец обратился в суд с заявлением о признании противоправной бездеятельности Горсовета относительно внесения в программу социально-экономического и культурного развития г. Гайворон на 2019 год финансирования подключения к водопроводной сети домовладения, в котором проживает его семья.

Суд удовлетворил иск, учитывая следующее.

Предписаниями ст. 3 Конституции , входящей в раздел I, установлено, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Орган местного самоуправления в своей деятельности обязан придерживаться предписаний этой нормы права.

Потребность в употреблении воды - потребность, от обеспечения которой зависит жизнь и здоровье человека.

Жизненные обстоятельства, сложившиеся в семье истца (его и жены состояние здоровья, обязанность сына постоянно следить за матерью, потерявшей зрение), доказывают, что их физические возможности ежедневно на протяжении 30 лет носить воду за несколько километров от местожительства исчерпались. Финансовое состояние семьи истца указывает о невозможности оплатить работы по подключению жилья к сети водоснабжения.

В частности, оплата таких работ равна 20 размерам суммы пенсии истца и его жены. Такие средства они могут собрать, если откажутся от питания, лечения и отопления жилья на протяжении 20 месяцев.

Об обстоятельствах жизни семьи истца точно знали должностные лица Горсовета, не допустившие к рассмотрению коллегиальным органом его обращения о подключении домовладения к сети водоснабжения. Ответчик должен был бы учесть, что семья терпела бытовые трудности жизни на протяжении 30 лет.

Истец в судебном порядке пытался получить разрешение от соседей относительно подключения к сети водоснабжения, ветку которой они провели за собственные средства, чтобы уменьшить собственные расходы.

Бездеятельность ответчика - доказательство неуважения к жизни и здоровью человека, доказывающее, что он отказывается от выполнения основных обязанностей государства.

Судом установлено, что на протяжении 2016-2018 годов Горсовет имел финансовую возможность оплатить выполнение работ с подключения жилья истца к сети водоснабжения за счет остатков неиспользованных средств.

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