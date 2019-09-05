Советский и российский певец и музыкант Юрий Петерсон скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает газета "МК" со ссылкой на близких артиста.

Причина смерти и дата прощания с музыкантом не уточняются.

Известность Петерсону принесло участие в популярнейших вокально-инструментальных ансамблях 1970-1980-х годов "Самоцветы", "Веселые ребята" и "Пламя".

Фото: retroisland.net

Певец исполнил такие всенародно любимые хиты, как "Снег кружится", "Вся жизнь впереди", "Идет солдат по городу", "Оксана", "На дальней станции сойду" и "Не повторяется такое никогда".

Видео: YouTube/ MAlexN56

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