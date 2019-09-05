Умер певец, исполнивший песни "Снег кружится", "Идет солдат по городу" и "Вся жизнь впереди"
Советский и российский певец и музыкант Юрий Петерсон скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает газета "МК" со ссылкой на близких артиста.
Причина смерти и дата прощания с музыкантом не уточняются.
Известность Петерсону принесло участие в популярнейших вокально-инструментальных ансамблях 1970-1980-х годов "Самоцветы", "Веселые ребята" и "Пламя".
Фото: retroisland.net
Певец исполнил такие всенародно любимые хиты, как "Снег кружится", "Вся жизнь впереди", "Идет солдат по городу", "Оксана", "На дальней станции сойду" и "Не повторяется такое никогда".
Видео: YouTube/ MAlexN56
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