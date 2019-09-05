Если уменьшить коррупцию в мире на треть, то правительства получат 1 триллион долларов. Такое мнение высказал и.о. главы МВФ Дэвид Липтон в статье посвященной темном стороны мировой экономики.

По его данным, 7 триллионов долларов частных состояний, что равно 8 процентам мирового ВВП, спрятано в оффшорах, и большая часть этих средств - поступления от преступной деятельности, передает "Голос Америки".

Чиновник МВФ считает, что коррупция вредит экономическому развитию. Он отмечает, что среди стран с низким доходом, часть бюджета, идет на образование и здравоохранение - на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается.

Новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма стали злоупотребления в сфере криптовалют, цифровых финансовых технологий и киберпреступности. Липтон приводит пример так называемой "темной сети", где происходит торговля украденными документами удостоверения личности, оружием и наркотиками.

В МВФ отметили, что эффективным методом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдения верховенства права и призвали страны к постоянной и кропотливой работе по улучшению управления экономикой.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР открыло новое дело против Порошенко о перекачке оборонных денег в офшоры .

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