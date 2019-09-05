В сети интернет появился трейлер кинокартины "Два Папы", которая рассказывает историю Папы римского Франциска, который сменил на этом посту отрекшегося Бенедикта XVI. Ролик появился на видеохостинге YouTube.

Роль Бенедикта XVI в фильме исполнил британский актеры Энтони Хопкинс, известный по картинам "Молчание ягнят", "Человек-слон". Франциска играет его соотечественник Джонатан Прайс ("Игра престолов", "Пираты Карибского моря").

Режиссером ленты выступил бразильский кинематографист Фернанду Мейреллиш ("Город Бога", "Преданный садовник").

Видео: YouTube/ Oscar's Films Россия

Мировая премьера ленты состоялась 31 августа на Международном кинофестивале в Теллуриде (США). В широкий прокат картина выйдет 20 декабря.

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