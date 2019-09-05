Финансисты раскачали 5 сентября валютный межбанк и опустили безналичный курс доллара на 9 копеек - до 25,15-25,18 грн/$.

Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко.

Как накручивают доллар

Рынок сначала серьезно накрутили, и доверили котировки до максимума - 25,36-25,39 грн/$. А когда экспортеры увидели привлекательные ценники - буквально завалили межбанк долларом.

"Тогда украинская валюта укрепилась сразу до 25,22-25,25 грн/$, а после еще сильнее подросла", - отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Кто разгоняет курс доллара

По сути, сегодняшнюю торговлю можно разделить на две фазы - разгонную и финишную.

"Утренний рост котировок произошел под влиянием ситуативного преобладания валютного спроса со стороны импортеров и нерезидентов, выводящих дивиденды и вышедших из ОВГЗ. Он был краткосрочным. Выход крупных продавцов валюты развернул тренд. А решение об очередном снижении учетной ставки до 16,5% годовых стало для участников рынка дополнительным стабилизирующим сигналом и усилило ревальвационную динамику", - описал валютный день директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Говорят, что главным валютным продавцом дня стал НАК "Нафтогаз", который распродавал свою валюту через Укргазбанк и Ощадбанк. А ключевым покупателем доллара по традиции стал Нацбанк, который скупал "американца" по 25,22 грн/$. Финансисты выдали разные оценки по объемам его приобретений: от $10 млн до $20 млн.

"По итогам дня "Нафтогаз" победил импортеров",- резюмировал финансовый эксперты Василий Невмержицкий.

Наличный курс доллара: что происходит

Пока на межбанке устраивают разгоны и курсовые манипуляции - на наличном рынке наблюдается идеальное спокойствие. "Не ощущается ни сколько-нибудь значительного спроса на валюту, ни продаж. Очень тихо", - добавил Юрий Гриненко.

Средняя цена доллара на продаже людям сузилась в рамках 25,35-25,40 грн/$. В этом диапазоне торговали:

Приватбанк,

ОТП Банк,

Креди Агриколь Банк,

Райффайзен Банк Аваль,

УкрСиббанк,

Альфа-Банк и др.

Минимальная цена валюты оказалась на уровне 25,17 грн/$, максимальная - 25,60 грн/$. При этом, кстати, интересно, что два госбанка (Укргазбанк и Ощадбанк) держат свои ценники на достаточно высоком уровне - 25,50 грн/$.

Выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,90-25,20 грн/$.

Наличный курс валют на вечер 5 сентября:

Курс валют на черном рынке на вечер 5 сентября:

Что будет с курсом доллара в сентябре

Разогнать истерию и выгодно продать курс доллара - не новая схема. Она ни раз прокручивалась на межбанке под разных выгодополучателей. И может и дальше активно эксплуатироваться, в том числе и завтра. Однако точной уверенности нет. Финансисты дают очень аккуратные прогнозы.

"Скорее всего, 6 сентября межбанк будет открываться достаточно широко - 25,13-25,25 грн/$. Будет ли спрос на таких ценниках - сложно судить. Обычно в пятницу валюту скупают не очень активно, всем выгоднее перед выходными оставаться в гривне. Однако на прошлой неделе, пятница была достаточно активной. Так что посмотрим",- резюмировал Гриненко.

Похожий курсовой коридор на завтра спрогнозировал и Олег Куринной - 25,15-25,25 грн/$.