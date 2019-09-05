Депутат по мажоритарному округу №25 от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал для "Страны" решение Нацсовета Украины по ТВ обратиться в суд об аннулировании лицензии канала NewsOne.

Бужанский назвал действия Нацсовета смешным цирком.

"Решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания - чистая ерунда. Я видел текст комментария Олега Волошина (депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - Ред.), к которому придрались. Если Нацрада будет действовать таким образом, то зачем она нужна? Это даже не инквизиция, а просто смешное шапито. Это всего лишь решение Нацсовета, который не авторитетен", - сказал депутат.

Он также высказал сомнения по поводу того, что на суде прозвучат какие-то внятные аргументы в защиту позиции Нацсовета.

"Если суд начнет рассматривать это дело, то будет интересно услышать аргументы, заключение эксперта относительно слов Волошина", - иронично заметил Бужанский.

Что касается позиции "Слуги народа" по этому поводу, то представитель политсилы ее не знает.

"Понятия не имею, есть ли позиция партии "Слуги народа" по поводу ситуации с телеканалом. И зачем позиция партии, если есть законодательство? Мнение партии не должно учитываться, это не политический момент, а бизнес", - заключил Бужанский.

Ранее "Страна" приводила мнение самого канала NewsОne: там решение Нацсовета назвали попыткой новой власти вытеснить все независимые СМИ.

Мы также писали о том, как соцсети обсуждают решение Нацсовета по NewsOne.