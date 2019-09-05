Полузащитник шотландского "Селтика" Марьян Швед не поможет сборной Украины в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Украинский футболист получил травму приводящей мышцы на тренировке команды.

Полузащитник уже покинул расположение сборной Украины. Таким образом, в Литву на матч отбора Евро-2020 отправится 24 футболиста.

В текущем сезоне Швед в составе "Селтика" выходил на поле только один раз и сумел забить один гол.

Игра Литва - Украина состоится 7 сентября. Затем 10 сентября "желто-синие" проведут товарищескую встречу против сборной Нигерии.

Фото: 24tv.ua

Как сообщала "Страна", Коноплянка дебютировал за "Шахтер" за два дня до матча сборной. Новичок "горняков" вышел в стартовом составе и сыграл первые 45 минут.

Отметим, что в Украины начали транслировать ирландский спортканал Setanta Sports. На нем болельщики увидят английскую Премьер-лигу, игры НБА и НХЛ, Формулу 1, поединки UFC.