ООО "Бейкер Тилли Украина" из сети международной аудиторской компании Baker Tilly, победитела в аукционе по отбору аудитора консолидированной отчетности государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным в системе "Прозорро", где в четверг прошел аукцион, изначально Baker Tilly предложило за свои услуги 29,988 млн грн, тогда как его единственный конкурент ООО "Эрнт энд Янг аудиторские услуги" - 32,5 млн грн, что соответствовало стартовой цене, а итогвая цена составила 29,336 млн грн.

"Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования", - говорится в сообщении.

Госконцерн уточнил, что ранее международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях - его участниках Концерна. В частности, "Baker Tilly Украина" уже проводила независимый финансовый аудит госкомпании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая является крупнейшим украинским спецэкспортером и входит в состав ГК "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" напомнили, что процесс поиска аудитора продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда президент Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета концерна.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, который содействовал отбору аудитора еще будучи главой набсовета, отметил, что закупка таких услуг саботировалась предыдущим руководством госконцерна и ему пришлось лично войти в состав тендерного комитета, чтобы сдвинуть все с мертвой точки и восстановить доверие потенциальных участников.

"Мое видение - аудиторы должны начать работать в концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия", - прокомментировал результаты аукциона Абромавичус.

Выручка "Бейкер Тилли Украина" в 2018 году выросла на 32,9% - до 143,09 млн грн, а чистая прибыль – в 4,1 раза, до 5,77 млн грн.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Абромавичус, его назначили директором "Укроборонпрома" без конкурса из-за угрозы нацбезопасности.

Также мы сообщали, что заместитель секретаря СНБО хочет при помощи детектора лжи выявить в "Укроборонпроме" русских шпионов.